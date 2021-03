Ibrahimovic torna in Nazionale. Fra annunci e spot commoventi, così Zlatan salutò 5 anni fa

22 giugno 2016, stadio Allianz Riviera di Nizza. Svezia-Belgio è l'ultima occasione per Zlatan Ibrahimovic e compagni per staccare il pass per gli ottavi di finale di Euro2016. Quella partita finirà col successo dei Diavoli Rossi, 1-0 con rete di Nainggolan. Quella sera in Costa Azzurra, però, non si materializzò soltanto l'eliminazione della Svezia dal torneo. Già la sera prima, alla vigilia, lo stesso Ibrahimovic aveva dato consistenza ai rumors circa un suo addio alla maglia della Nazionale: "L’ultima partita con la Svezia all’Europeo sarà anche la mia ultima partita con la nazionale, sperando che non sia domani", disse Ibra nell'occasione. La storia indicherà invece proprio quel "domani" come ultima occasione per vedere Ibrahimovic con la maglia della Svezia, con l'ufficialità che arriverà solo qualche giorno più tardi. E' il 26 giugno quando Ibra posta sui social un video. Un incrocio fra un film, un cortometraggio, e un commovente spot televisivo. Ibra che esce dal campo osannato dai suoi tifosi, prende la sua macchina (una Volvo) nel parcheggio dell'impianto insieme a moglie e figli e se ne va. Con faccia lunga e musica di sottofondo. Da lì il passaggio al campetto di Malmo dove è cresciuto e dove decide di appendere a futura memoria la sua maglia della Svezia col numero 10. Sono passati quasi 5 anni da quello spot. E oggi, 5 anni dopo, è il momento di riavvolgere il nastro per un flashback assolutamente impensabile in quei giorni.