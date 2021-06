Ieri riunione Eca in presenza: c'era Ceferin, assenti Juventus, Real Madrid e Barcellona

Nella giornata di ieri, spiega la Gazzetta dello Sport, è andata in scena a Monaco la prima riunione in presenza dell'Eca dal febbraio 2020. Al summit c'era anche il presidente UEFA Aleksander Ceferin, mentre non erano presenti i tre club "ribelli", Juventus, Real Madrid e Barcellona. L'incontro è stato il primo sotto la presidenza di Nasser Al-Khelaifi, numero 1 del PSG e successore di Andrea Agnelli dopo le dimissioni in occasione dell'annuncio della Superlega. Alla riunione si è parlato di aiuti economici ai club e di calendari da armonizzare al fine di evitare troppi impegni per i calciatori.