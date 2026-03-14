Il 27 c'è la Finalissima fra Spagna e Argentina: anche San Siro fra le ipotesi di campo neutro

Dove si giocherà la Finalissima fra Spagna e Argentina? L'interrogativo presto avrà una sua soluzione. Il 27 marzo Spagna e Argentina si sfideranno per alzare il trofeo che vede opporsi la vincente dell'Europeo e della Copa America. La partita avrebbe dovuto disputarsi a Doha ma la crisi in Medio Oriente scoppiata in questi giorni ha fatto ovviamente cancellare l'evento. Le due federazioni adesso sono alla ricerca di una soluzione che possa andare bene lle nazionali.

Scartate le ipotesi Madrid e Buenos Aires

Fra le sedi possibili si è pensato prima al "Bernabeu" di Madrid ma il fatto che una delle due squadre giocasse in casa non andava molto a genio. Motivo per cui è stato scartata anche l'ipotesi Monumental di Buenos Aires. In più nella casa del River Plate il giorno ci sarà il concerto evento degli AC/DC quindi non è sicura la disponibilità dell'impianto.

C'è l'ipotesi San Siro

Per questo motivo adesso si cerca una soluzione che possa essere neutrale e che allo stesso tempo garantisca la disputa dell'incontro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in corsa ci sarebbe anche San Siro. La gara fra le Furie Rosse e la Seleccion potrebbe anche giocarsi, sempre il 27 marzo, al "Meazza".