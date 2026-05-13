TMW Rinunciare al crack 2007 Aranda per permettersi Dybala: la strategia del Boca

Nascere lo stesso giorno di Roman Riquelme ed esser considerato il nuovo predestinato del Boca Juniors. Basterebbe questo per essere uno dei grandi uomini copertina del presente e del futuro del futbol argentino e perché no internazionale. Ma c'è tanto, tanto talento nei piedi e nelle idee di Tomas Aranda, il 2007 degli Xeneizes che potrebbe, tra presente e futuro, esser il giocatore che farà spazio al Boca proprio a Paulo Dybala.

Incroci e intrecci del mercato. Il club di Baires è chiaramente alla ricerca da tempo di un giocatore da metter sulle proprie prime pagine dei sogni, di un riferimento e di un'icona. E la Joya in scadenza con la Roma è da tempo nel mirino, Leandro Paredes che del Boca è diventato capitano e faro del centrocampo e del progetto, lo chiama e lo corteggia da tempo. Dybala, malinconico e triste, amaro ma realista, dice che quella con la Lazio all'Olimpico delle prossime 12:30 domenicali potrebbe esser l'ultima con la maglia della Roma sulla pelle, in casa, proprio nel derby. Ironia della sorte.

C'è meno ironia, ma ben più pragmatismo, nella strategia del Boca. Aranda si è presentato al mondo con un gol Olimpico in Libertadores, nella Coppa che più onta del Sudamerica il 2007 di Ciudadela ha giocato con costanza da titolare e, notizia delle notizie, è stato inserito da Lionel Scaloni nella lista dei cinquantacinque (55!) preconvocati per il Mondiale. Il pragmatismo, però, riguarda il domani del Boca: la vetrina Mundial difficilmente ci sarà, ma già la chiamata del ct serve a far lievitare il prezzo. E con una cessione pesante come la sua, ecco che gli Xeneizes potrebbero, e potranno permettersi un'icona. Qualcuno ha detto Dybala?