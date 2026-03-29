Il Barcellona su Bastoni? L'Inter si guarda attorno: derby di mercato col Milan per Gila

Movimenti in difesa per l'Inter. Non è mistero dell'interessamento da parte del Barcellona per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, ora impiegato con la Nazionale di Gennaro Gattuso nel playoff per il Mondiale, piace e non poco alla formazione blaugrana che sarebbe tentata a provare un assalto nella finestra estiva di calciomercato.

Ovviamente in viale della Liberazione attendono novità con l'offerta che però non è ancora arrivata. In Spagna invece sono sicuri di questo accordo che prenderà forma con il passare del tempo con Hansi Flick che quindi potrebbe accogliere per la prossima stagione un rinforzo importante per il proprio pacchetto arretrato.

E il club nerazzurro nel frattempo starebbe valutando delle alternative per quanto riguarda la retroguardia. Secondo quanto riporta l'ddizione odierna della Gazzetta dello Sport, una delle ipotesi potrebbe essere Mario Gila della Lazio. Il centrale biancoceleste è anche nel mirino del Milan con un derby di mercato che potrebbe innescarsi e scaldare l'estate di trattative.