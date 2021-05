Il bilancio di Mkhitaryan: "Roma merita la top 4, speriamo di fare meglio il prossimo anno"

Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del definitivo 2-2 contro lo Spezia, ha così commentato la stagione della Roma, squadra che ha chiuso il campionato al settimo posto e col pass per la prossima Conference League: "Stasera abbiamo iniziato malissimo ma poi ci bastava il pareggio. Speriamo di fare meglio il prossimo anno. In questa stagione è mancata freschezza ed esperienza. Dobbiamo studiare e andare avanti per i prossimi anni perché voglio vedere la squadra il più in alto possibile: la piazza si merita la top 4”.

La tua stagione è stata positiva.

“Sì, se avessimo giocato meglio avrei potuto fare di più. Ringrazio i miei compagni, siamo stati sempre uniti anche nei momenti di difficoltà”.