Ufficiale Il Cagliari annuncia la risoluzione contrattuale con Elio Capradossi

"Il Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Elio Capradossi". Questa la nota con cui il club sardo annuncia l'addio ufficiale col calciatore. "Arrivato in Sardegna la scorsa estate - continua il comunicato - il difensore ha totalizzato in rossoblù 17 gare, dando così il suo contributo alla pronta risalita della squadra nella massima serie. Il Club augura ad Elio il meglio per il continuo della sua carriera.

Accostato a molte squadre di Serie B negli ultimi giorni, il calciatore lascia quindi i colori rossoblù, che veste dall'estate del 2022, e potrà adesso così valutare più liberamente le proposte pervenutegli. Anche eventualmente oltre il 1° febbraio, inserendosi tra gli svincolati.