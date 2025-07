Ufficiale Capradossi riparte dalla Romania: l'italo-ugandese ha firmato con l'Universitatea Cluj

Elio Capradossi è un nuovo giocatore del Cluj, che ne ha annunciato l'arrivo attraverso il proprio sito ufficiale dopo la fine dell'avventura al Cittadella: "L'FC Universitatea Cluj punta sull'esperienza per rafforzare la propria linea difensiva e ha raggiunto un accordo con Elio Capradossi, 29enne difensore centrale di origine ugandese con all'attivo oltre 150 presenze in Serie B. Il suo arrivo rappresenta un innesto significativo per il club rumeno, che cerca solidità e leadership nel reparto arretrato.

Capradossi, sebbene originario dell'Uganda, è cresciuto calcisticamente in Italia, formandosi nel prestigioso settore giovanile dell'AS Roma. Ha debuttato con la formazione Under 19 dei giallorossi nella stagione 2012-2013, e nell'anno successivo ha collezionato 14 presenze, riuscendo anche a segnare quattro gol. Le sue prestazioni di rilievo gli hanno garantito altre due stagioni con la Roma U19, durante le quali ha totalizzato ulteriori 41 presenze con la maglia romanista. La sua esperienza nella Primavera della Roma ha raggiunto l'apice con la conquista del titolo di campione d'Italia nella stagione 2015-2016, in una finale vinta contro la Juventus, dove Capradossi ha avuto l'onore di indossare la fascia di capitano".