Il caso plusvalenze si intreccia con quello Suarez: chieste le intercettazioni di Paratici

Nella giornata di ieri, mentre Maurizio Arrivabene era in Procura a Torino per riferire ai pm come persona informata sui fatti legati al caso plusvalenze, la stessa Procura avrebbe chiesto ai colleghi di Perugia la coppa delle intercettazioni telefoniche riguardanti l'ex amministratore delegato dei bianconeri Fabio Paratici che viene considerato la "mente" di questo intreccio di plusvalenze sotto la lente d'ingrandimento dell'indagine. Lo stesso Paratici era rimasto coinvolto con un ruolo ritenuto di primo piano nel caso del finto esame di italiano sostenuto da Suarez all'Università per Stranieri. In quell'occasione, per lungo tempo, il suo telefono è stato sotto controllo e evidentemente, oltre ai temi legati all'attaccante uruguaiano, le intercettazioni racchiudevano anche altri tipi di conversazioni non pertinenti in quel frangente ma potenzialmente utili per integrare l'attuale indagine sulle plusvalenze. A riportarlo è La Verità.