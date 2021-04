Il Chelsea passa subito in vantaggio: Pulisic firma l'1-0 in casa del Real Madrid

Il Chelsea è in vantaggio in casa del Real Madrid dopo neanche un quarto d’ora di gara, perfettamente giocato dai Blues di Tuchel. Lo 0-1 a Valdebebas porta la firma di Christian Pulisic: lancio di Rudiger per l’americano, che scappa a Nacho e Militao. Dribbling secco su Courtois in uscita, poi botta da dentro l’area. E Tuchel esulta.