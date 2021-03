Il Chelsea piomba su Dybala: rinnovo in stallo con la Juventus, Abramovich ci pensa

Secondo quanto riporta l'emittente argentina TNT Sports, il Chelsea sarebbe piombato con forza su Paulo Dybala. I Blues starebbero cercando il giocatore giusto per fare il salto di qualità in attacco ma anche a livello commerciale e la Joya argentina sarebbe il nome giusto individuato da Roman Abramovich. Da lungo tempo fuori per infortunio, il rinnovo del numero 10 è sempre in stallo con la Juventus.