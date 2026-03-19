TMW Il colpo non riuscito del Como: in estate il tedesco Kuhn sarà sul mercato

Un'estate di acquisti praticamente perfetta ma... Non del tutto. Il Como ha condotto un'estate di trasferimenti importantissima: un acquisto e una conferma dopo l'altra, la società guidata da Mirwan Suwarso ha studiato meticolosamente ogni arrivo. Ma non tutti gli acquisti riescono con successo. Una rondine non fa primavera, beninteso, però è evidente di come l'arrivo di Nicolas Kuhn non abbia reso come sperato.

Per questo la decisione, vidimata da Cesc Fabregas, sembra chiara e definitiva. Kuhn finirà sul mercato in estate. Venti presenze totali, una sola rete, solo il 21% da titolare, solo il 24% dei minuti giocati, un apporto che per quantità e qualità non è riuscito a confermare speranze e volontà del club comasco. Nel ruolo, di fatto, Fabregas ha sempre scelto Mergim Vojvoda ed è per questo che in vista dell'estate che verrà non partirà solo Kuhn ma arriverà un rinforzo nel ruolo.

E Kuhn? Il ventiseienne di Wustorf è stato pagato 19 milioni al Celtic Glasgow, le stime dicono che costi ora circa 12. Il Como non vorrà certo fare minusvalenze, esser stato in una società capace di valorizzare i talenti e i giocatori come quella di Fabregas resta comunque un marchio e uno status. Anche se sarà la prima 'sfida' di questo tipo che Suwarso e il ds Carlalberto Ludi dovranno affrontare…