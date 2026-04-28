Nicolas Kuhn, il flop di Cesc Fabregas. Che lo voleva già prima del Celtic Glasgow

Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Nicholas Kuhn è la mancata ciambella del Como di questa stagione. Diciottesimo più pagato nella scorsa estate per diciannove milioni al Celtic, ha raccolto 23 presenze con 1 assist e 1 gol in campionato, venticinque in tutte le competizioni.

Se per Martin Baturina il 10 di gennaio è stata una data fondamentale, non così per il tedesco. In un attacco dove, oltre al croato, ci sono Nico Paz, Assane Diao, Jesus Rodriguez in quella posizione, lui fa fatica a trovare spazio. Tanto più che nel 2026 è stato titolare solamente il 6 gennaio, 78 minuti nello zero a tre contro il Pisa. L'unico squillo è arrivato invece con il Torino, il 24, con la speranza di cambiare le carte in tavola. Nelle ultime dieci partite ha giocato solamente trentadue minuti e ben sette volte è rimasto in panchina.

“Avevo già parlato con Fabregas prima di trasferirmi in Scozia. Mi conosceva da un paio d’anni e voleva portarmi a Como. La sua presenza è stata fondamentale per la mia scelta. Il Como ha un’idea chiara: vuole crescere in fretta. È bello poter contribuire a questa ambizione. C’è entusiasmo e una visione a lungo termine, e farne parte mi entusiasma. Sono veloce, mi piace il dribbling e spero di portare anche qualche gol alla squadra”.