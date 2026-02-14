Como, Fabregas: "Kuhn sta trovando continuità, Nico Paz calcia meglio di me"

Nel pre-partita di Como-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei padroni di casa, Cesc Fabregas.

La titolarità di Kuhn.

"Precedentemente si era infortunato, non trovava continuità e si allenava una volta sì e una volta no. Deve trovare continuità e ora la sta trovando anche in allenamento. In Coppa Italia ha giocato bene proprio contro la Fiorentina, deve dare qualcosa di positivo alla squadra, come tutti".

Su Nico Paz.

"In alcuni fondamentali sento che sia più forte di me, come nel calciare. Per me l'importante è ciò che fara oggi in campo".