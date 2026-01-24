Como, Kuhn: "Spero sia un nuovo inizio per me. Serie A? Non è la Scozia, si segna 1 o 2 gol"

Nicolas Kuhn, autore del primo gol in campionato, ha parlato in conferenza stampa dopo il clamoroso 6-0 contro il Torino: "Finalmente sono qui a parlarvi del mio gol. Penso sia stato un gol speciale, sono molto contento di aver segnato dopo questo inizio di stagione. Caqueret mi ha dato una bella palla e per me è usuale fare l'uno contro uno. Ho visto l'angolo e ho calciato, sono contento".

Quanto cambia la Serie A?

"Sì, è un campionato differente il campionato scozzese. Qui si segnano uno o due gol. Oggi è un'eccezione. Qui si difende in un modo differente, si difendono in modo forte. Noi stiamo segnando tanto, per me spero che sia solo l'inizio. Ho avuto degli infortuni nella pre-stagione, non ero al top. Non è stato facile né l'inizio che avrei sperato, se questo può essere un nuovo inizio... speriamo".