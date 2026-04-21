TMW Il Genoa non ha dubbi: opzione per il rinnovo di Martin. In estate cosa farà?

Il Genoa ha deciso: farà valere l'opzione per far scattare il rinnovo di un'altra stagione per Aaron Martin. Troppo importante lo spagnolo a livello tattico e nel progetto della formazione di Daniele De Rossi. La società di Dan Sucu farà scattare così l'opzione dall'estate del 2026 a quella del 2027, l'operazione diventerà effettiva nei prossimi giorni.

Lo spagnolo si è trasformato da subito in un giocatore fondamentale per il Grifone. Esterno a tutta fascia, terzino divenuto poi tra i migliori fludificanti per rendimento di tutto il campionato, Martin resta comunque un importante uomo mercato.

L'opzione per il rinnovo significa un anno in più ma... Sarà al Genoa? Il giocatore aveva avuto numerose richieste nel corso delle scorse sessioni di mercato, tra queste anche il Torino e la Lazio. Marcel Klos aveva ricevuto per primo l'input per il giocatore, operazione poi portata avanti con convinzione da Marco Ottolini, attuale ds della Juventus. Un giocatore che rappresenta un patrimonio, comunque, per il Genoa, che sia tecnico o economico. E con un anno in più sul contratto, ci sarà un'estate per capirlo...

In questa stagione il ventottenne di Montmelo ha giocato 29 partite in Serie A, il 73% di queste da titolare, con 1 gol e ben 5 assist, tra i migliori esterni mancini di tutto il campionato. A queste si aggiungono anche 2 gare con 1 assist in Coppa Italia.