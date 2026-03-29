Un mancino in scadenza: Martin è sempre l'uomo assist del Genoa, ma il suo futuro è incerto

E' l'uomo assist di questo Genoa. Aaron Martin, il mancino insieme a quello di Malinovskyi, più velenoso della formazione rossoblù. Se quello dell'ucraino è potente e di grande qualità in fase di conclusione verso la porta, quello dello spagnolo è chirurgico pronto a creare un'occasione da gol per la sua squadra. Sono tante le reti generate da un passaggio decisivo o un cross del numero 3 di Daniele De Rossi, sempre pronto e puntuale a scodellare un pallone preciso verso l'area di rigore avversaria.

Sei assist stagionali

E gli assist si contano anche in questa stagione. Se nel 2023-2024, al suo arrivo, il passaggio vincente era soltanto uno, l’anno scorso invece sono stati ben otto. In questa stagione, nonostante nelle ultime partite sia partito dalla panchina, ne ha già creati ben sei fra campionato e Coppa Italia, quattro dei quali per la testa di Leo Ostigard.

Contratto in scadenza

Numeri importanti per il gruppo ma resta l’incertezza sul futuro del laterale mancino. Il suo contratto infatti andrà in scadenza il 30 giugno prossimo ma la società ha comunque un’opzione per il rinnovo automatico e unilaterale per una stagione ulteriore ma per il momento però non esercitata. Resta da capire quali saranno le intenzioni da parte dei dirigenti di Villa Rostan ma certamente nei confronti di un giocatore comunque apprezzato nel nostro campionato.