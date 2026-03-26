Roma, affari a costo zero: per la corsia di sinistra si guarda a El Karouani e Martin

Spuntano i primi nomi di mercato per la Roma. La formazione di Gian Piero Gasperini è alla ricerca di un posto nella prossima Champions League ma allo stesso tempo è alla ricerca di nuovi innesti in vista del campionato che verrà. Per la trequarti si è parlato di Julian Brandt, giocatore in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e che potrebbe, qualora decidesse di abbracciare la causa giallorossa, ritrovare in attacco Malen arrivato nella capitale nella finestra invernale di trattative.

Per quanto riguarda invece la difesa si cercano profili che possano andare a rinforzare specialmente la corsia di sinistra. Il primo nome sul taccuino di Massara, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Souffian El Karouani, classe 2000 terzino sinistro con il doppio passaporto marocchino e olandese che adesso milita con la maglia dell’Utrecht ma anche lui in scadenza di contratto.

Un altro giocatore che potrebbe fare il caso della Roma, che arriverebbe sempre da svincolato, potrebbe essere Aaron Martin di proprietà del Genoa. Anche lo spagnolo andrà in scadenza il prossimo 30 giugno anche se ha la possibilità di rinnovare il proprio contratto di un'ulteriore stagione. Molto farà la volontà del giocatore in questo caso, ovvero se vorrà restare a Genova oppure prendere la via verso Roma.