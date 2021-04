Il Iachini-bis inizia con un punto: Genoa e Fiorentina pareggiano 1-1 al "Ferraris"

Finisce senza vincitori né vinti la sfida del "Ferraris" fra Genoa e Fiorentina con le due formazione che chiudono i novanta minuti sull'1-1 per un punto che serve più ai rossoblu che ai viola.

Schieramenti speculari - Qualche novità fra le file dei padroni di casa con Ballardini che schiera Behrami schierato al posto di Zajc in mediana al fianco di Strootman e Badelj mentre Biraschi e Zappacosta saranno gli esterni. Nessuna novità in difesa davanti a Perin con il trio formato da Masiello, Radovanovic e Criscito con Scamacca e Destro in attacco. Nella Fiorentina c’è la coppia d’attacco Vlahovic-Ribery con Caceres e Venuti sugli esterni mentre Bonaventura, Pulgar e Castrovilli. In difesa davanti a Dragowski confermata la linea a tre Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

La sblocca Destro - Il primo squillo è dei padroni di casa con un cross di Caceres dalla corsia di destra per la testa di Vlahovic ma la sua incornata si spegne sul fondo. Al 12’ Milenkovic prende bene il tempo in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pulgar ma Perin è ben piazzato e riesce a bloccare a terra. Alla prima occasione punge il Genoa con un’azione manovrata iniziata da Zappacosta che serve Badelj. L’ex Lazio allarga in area per la sponda aerea in acrobazia di Scamacca che innesca Destro tutto solo davanti a Dragowski. Per il numero 23 del Grifone è un gioco da ragazzi superare Dragowski.

Vlahovic firma il pari - Il pareggio però arriva al minuto 23 con un lancio di Pezzella che trova in area Castrovilli. Il numero 10 viola trova una sponda per la conclusione a botta sicura di Vlahovic che termina alle spalle di Perin. La partita si accende con le due squadre che giocano con l’intensità molto alta. Al 35’ tiro-cross di Caceres dalla destra che Perin devia in corner. Al 42’ Destro aggancia e in corsa coglie il palo anche se la sua posizione di partenza viene valutata come irregolare. Poco prima del duplice fischio, Castrovilli prova una rovesciata in area dopo un campanile di Masiello ma il pallone termina sul fondo.

Poche emozioni - La ripresa si apre con il rosso comminato a Frank Ribery. L’attaccante francese entra in ritardo ai danni di Zappacosta lasciando la sua squadra in dieci uomini. Il Genoa prova a pungere con Scamacca che prova ad accelerare su Martinez Quarta ma la sua conclusione termina sul fondo. La Fiorentina, malgrado l’uomo in meno, avanza e si rende pericolosa con un colpo di testa di Bonaventura su cross di Venuti ma la sfera si perde sopra la traversa. Alla mezz’ora ci prova Badelj dalla distanza ma il missile del centrocampista rossoblu non trova la porta.

Nervosismo finale - Nel finale Criscito scivola spianando la strada alla ripartenza di Vlahovic ma l’attaccante viola si fa ipnotizzare da Radovanovic che gli soffia il pallone proprio prima della conclusione in porta. Sul ribaltamento di fronte Zappacosta prova una conclusione dal lato sinistro dell’area di rigore ma spara in gradinata. Nel recupero vibranti proteste per un presunto intervento in area di Eysseric ai danni di Zappacosta su cui Maresca fa proseguire scatenando le ire della panchina rossoblu.

