Il Leicester riflette sul riscatto di Under dalla Roma: il turco non ha ancora convinto le Foxes

Cengiz Under si gioca il futuro in Inghilterra. Come riporta il Leicester Mercury, il giovane attaccante offensivo turco non avrebbe infatti ancora convinto le Foxes a riscattarlo dalla Roma in estate. Il classe '97 si è trasferito in Premier sulla base di 26 milioni di euro totali, dei quali 3 per il prestito oneroso e 23 per il diritto (inizialmente era obbligo) di riscatto. Tanti soldi che, uniti al rendimento altalenante del giocatore (3 assist e 1 gol in 12 presenze finora), starebbero facendo riflettere mister Rodgers e la dirigenza del club inglese in vista del futuro.