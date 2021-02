Il mercato del Manchester City - Nessuno stravolgimento, Eric Garcia resta fino a giugno

Il primo tassello è stato posizionato qualche mese fa, con l'atteso rinnovo di Pep Guardiola. Una conferma attesa ma tutt'altro che scontata, e che è stata resa possibile dalla competitività della Premier League e la consapevolezza di lavorare in un club ambizioso. Tra qualche mese Pep potrebbe ritrovarsi senza Sergio Aguero, la cui permanenza in Inghilterra sembra davvero da escludere. Il Kun, tartassato dai problemi fisici negli ultimi mesi, potrebbe decidere di cambiare aria e lasciare il posto a un illustre connazionale. Il sogno, manco a dirlo, si chiama Lionel Messi, il cui destino si intreccia anche a quello di Kevin de Bruyne: il belga sta trattando il rinnovo e ha chiesto un robusto aumento di stipendio, ma un eventuale arrivo della Pulce potrebbe giocare a suo sfavore. Per adesso, il City si è dedicato a operazioni "minori": Eric Garcia alla fine non si è mosso, a giugno finirà a Barcellona. E in Italia (Udine, per la precisione) arriva il giovane Braaf in prestito.

MANCHESTER CITY all. Pep Guardiola

ACQUISTI: -

CESSIONI: Morgan Rogers (Lincoln), Daniel Arzani (Aarhus), Jayden Braaf (Udinese, p), Arijanet Muric (Willem II, p), Patrick Roberts (Derby)