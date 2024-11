Il messaggio di Inzaghi: in campionato non si può sbagliare. Titolari oggi pensando al Napoli

Turnover ridotto all'osso, anzi pressoché inesistente. È questa l'Inter che oggi sfiderà il Venezia, a partire dalla coppia d'attacco formata da Thuram e Lautaro. In regia, con Asllani ai box e Calhanoglu rientrato ma in panchina, si alterneranno ancora Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Un messaggio chiaro, da parte di Simone Inzaghi.

Le scelte di formazione del tecnico piacentino, che ha sciolto gli ultimi dubbi questa mattina, non erano scontate. Mercoledì al Meazza arriverà l'Arsenal, domenica sera il Napoli. Due incroci decisivi per la stagione, sia in Champions League che in campionato. È proprio a quest'ultimo, con la formazione di oggi, che Inzaghi sembra dare più attenzione. Se non proprio priorità.

Il messaggio, abbastanza chiaro, è: vietato sbagliare, si può approfittare del passo falso del Napoli e la Serie A resta li terreno dove l'Inter sa di non potersi concedere passi falsi. Non è tanto snobbare la Champions, ove giocheranno realisticamente i vari Frattesi, Bisseck, Taremi e magari pure Arnautovic, oltre ai rientranti Acerbi e Calhanoglu. Ma fare due calcoli e pensare soprattutto al Napoli: oggi i titolari, mercoledì un turnover più pronunciato, domenica i titolari.