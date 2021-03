Il Milan va meglio senza Ibrahimovic. Una sconfitta su tredici partite, nove vittorie

vedi letture

Tredici partite, tre pareggi, nove vittorie e solamente una sconfitta, trenta punti fatti e una proiezione da primo posto in classifica. Il Milan di Stefano Pioli riesce a sopperire all’assenza del suo moloch, Zlatan Ibrahimovic, fermato da un problema muscolare contro la Roma e liberato, quindi, per il Sanremo canoro durante la sfida di questa sera contro l’Udinese, a San Siro. Il dato non è solo di quest’annata ma comprende anche le due vittorie e il pari della scorsa.

MEGLIO SENZA - Il dato è abbastanza inoppugnabile. Pure se Ibrahimovic ha fatto una prima parte di stagione straordinaria, con quattordici gol in campionato contenuti soprattutto all’inizio, nel filetto da otto partite senza lo svedese ha perso solamente una volta, peraltro contro la Juventus, pareggiate due con Genoa e Parma, poi vinte tutte quante. Stesso destino dopo la diagnosi di Coronavirus arrivata all’inizio della stagione, con due vittorie contro Spezia e Crotone: non avversari impossibili da affrontare, ma una conferma una volta di più.

COME STA MANDZUKIC? Così dopo un gennaio che ha portato un rinforzo per reparto, ora la domanda lecita è capire come stia il bomber di riserva, Mario Mandzukic. Sicuramente non è vicino alla forma migliore, come visto anche contro la Stella Rossa nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il problema è che possa rimanere fermo altri sette-dieci giorni. Al suo posto verrà quindi impiegato, come nella prima parte di annata, Rafael Leao. Oppure Rebic, anche se probabilmente il posto sulla sinistra continuerà a essere dell’ex Eintracht.

LE PARTITE SENZA IBRAHIMOVIC DI QUESTA STAGIONE

Crotone-Milan 0-2

Milan-Spezia 3-0

Milan-Fiorentina 2-0

Sampdoria-Milan 1-2

Milan-Parma 2-2

Genoa-Milan 2-2

Sassuolo-Milan 1-3

Milan-Lazio 3-2

Benevento-Milan 0-2

Milan-Juventus 1-3