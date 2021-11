Il mistero Rabiot e gli esami finiti per Kulusevski: la Juve deve risolvere due casi a gennaio

vedi letture

Spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che uno dei giocatori sempre al centro del dibattito è Adrien Rabiot. 7 milioni netti fino al 2023 pesano troppo per la società bianconera e il futuro è un problema che il club vuole affrontare: le richieste al momento non piovono ma per la Juventus non è tra gli incedibili, già a gennaio. Tra chi invece dovrà cercare il riscatto dopo il lungo periodo d'apprendistato è Dejan Kulusevski, solo due da titolare finora nel ciclo Allegri nelle quindici presenze in bianconero. E' stato sì decisivo con lo Zenit in Champions League ma nel gioco del tecnico livornese non si è integrato. E la partenza non è da escludere.