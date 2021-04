Il momento d'oro di Raspadori: MVP con la Roma anche per i tifosi del Sassuolo

Un momento da favola per il giovanissimo Giacomo Raspadori. Titolare in Under 21 con l'Italia, titolare nel Sassuolo contro la Roma, ha anche vestito la fascia da capitano della squadra dove è cresciuto ed è sbocciato, è stato votato dai tifosi neroverdi come il migliore in campo della gara coi giallorossi. Ventuno anni, sta vivendo il suo momento come un sogno. Ma è già MVP. Ed è già capitan futuro.