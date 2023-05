Il Napoli guarda in casa Leicester per il centrocampo: piace il nigeriano Wilfred Ndidi

Il Leicester, sette anni dopo la vittoria della Premier con Claudio Ranieri in panchina, è retrocesso in Championship. Ora il club inglese rischia di perdere molti giocatori durante il mercato estivo. Il portale francese Footmercato, fa sapere che Wilfred Ndidi, attualmente sotto contratto fino a giugno 2024, è nel mirino del Napoli come rinforzo per il centrocampo.