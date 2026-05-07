Il Napoli pareggia 2-2 contro la Scafatese: Giovane in gol, tornano Di Lorenzo e Vergara

Il Napoli ha disputato oggi un allenamento congiunto con la Scafatese, squadra che ha militato in Serie D e che è stata promossa in Serie C. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la partitella è finita 2-2, con gli ospiti che sono andati sullo 0-2 e sono stati poi rimontati da un gol di Giovane e da un'autorete. Tanti gli uomini che sono stati ruotati da Antonio Conte, che ha ricevuto anche due buone notizie.

La prima è il rientro dal primo minuto di capitan Giovanni Di Lorenzo e quello a inizio ripresa invece di Antonio Vergara. Entrambi erano assenti da molto tempo e potrebbero rivedere il campo già contro il Bologna lunedì alle 20.45. I partenopei devono blindare il secondo posto e soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per incassare milioni utili al prossimo mercato estivo, in attesa di conoscere il futuro del tecnico.