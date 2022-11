Il padre di Leao: "Rafa adora l'Italia. Rinnovo col Milan? Fino alla scadenza ci lavoriamo"

Il futuro di Rafael Leao al Milan resta - per il momento - un rebus ancora difficile da decifrare (qui le ultime). Nel frattempo, alla domanda se il prolungamento di contratto del 23enne portoghese dipenda o meno dalla risoluzione definitiva del contenzioso con lo Sporting, il padre del giocatore Antonio Leao risponde così ai microfoni di Record: "Ci stiamo lavorando. L'interesse del Chelsea? Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti per forza di Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente... perché è il migliore".