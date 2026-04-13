TMW Il Parma non cambia: confermata la fiducia al direttore sportivo Pettinà

Il Parma confermerà alla direzione sportiva Alessandro Pettinà. Una decisione presa di comune accordo tra proprietà e il riferimento centrale del club di Krause, Federico Cherubini. Entrato nel club nel 2019 al controllo dei conti della società ducale, è diventato poi nel 2022 Director of Football Finance e dal gennaio 2025 è direttore sportivo della società di Krause.

La società ha deciso così di dare continuità a un dirigente il cui percorso sportivo è iniziato letteralmente sette anni fa, proprio all'interno dell'organigramma del Parma. Un 'homegrown' per il club di Krause, il cui mercato e le cui strategie saranno comunque coordinate da Cherubini.

In estate saranno tanti i temi sul tavolo: dal futuro del portiere Zion Suzuki fino a quello di Adrien Bernabè, sono certamente tanti i talenti scovati e scoperti dallo scouting e presi dalla dirigenza che in estate avranno ben più che una richiesta di mercato. Giovani, scommesse e continuità. In Serie A, almeno per quel che dice oggi la classifica, con Carlos Cuesta giovanissima guida tecnica del progetto. E un ds cresciuto in casa a proseguire lo stesso percorso. Il pari di ieri contro il Napoli è, peraltro, la conferma che il progetto è solido e ha basi ben strutturate e per questo la proprietà Krause ha deciso di proseguire sugli stessi binari.