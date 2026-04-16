Dall'Arabia al ruolo di ds del Parma: chi è Pettinà, dirigente 'cresciuto in casa'

Una carriera cresciuta all'interno del Parma fino a diventarne, dal gennaio del 2025, direttore sportivo. Il club ducale ha deciso di confermare Alessandro Pettinà nel ruolo di Director of Football. Laureatosi in scienze economiche all'Università di Milano, poi Master in Amministrazione, Finanza e Controllo alla 24Ore Business School, inizia con aziende e industrie come Altea e Salini Impregilo che lo portano a lavorare anche in Arabia Saudita. Dal 2017 al 2019 torna in Italia come business analyst di MESA, poi inizia la sua carriera nel calcio.

Il via, e tutto il percorso, proprio al Parma. Inizia come revisore dei conti, un anno e mezzo, lavorando al fianco del CFO del club. La sua expertise nella gestione delle finanze lo porta poi, per più di un anno, a essere prima financial planning and analysis manager, e poi dal 2022 a fine 2024 a salire di grado e diventare Director of Football Finance. Tante le questioni sensibili da seguire sul tavolo, dalle linee guida per rispettare i parametri sul mercato fino a quelle nelle trattative con gli agenti. Non solo: il progetto del nuovo Stadio, tutti quelli sulle infrastrutture e gli ammodernamenti del Parma.

Step dopo step, sempre all'ombra, praticamente mai nelle cronache del giornalismo nazionale, diventa nel gennaio 2025 Director of Football del club. Un profilo giovane, così come è giovane l'allenatore Carlos Cuesta. Un progetto forse lontano dai riflettori ma che sta crescendo due prospetti sia in panchina che dietro la scrivania, con la regia di Cherubini a capo del progetto sportivo.