Il presidente dello Spartak su Kokorin: "Un'opportunità per la Fiorentina. Per lui è una sfida"

vedi letture

Aleksandr Kokorin, è uno degli acquisti della Fiorentina nel corso del mercato invernale, con il ds Pradè che lo ha rilevato dallo Spartak Mosca. Per parlare dell'operazione e del giocatore, Firenzeviola.it ha intervistato in esclusiva il presidente del club russo: "Spero che possa fare bene a Firenze, è una grande sfida per lui. Ha qualità importanti ed esperienza, è un'opportunità anche per la Fiorentina. Lo abbiamo sostenuto nelle sue ambizioni di vestire la maglia viola e ora avremo una ragione in più per seguirlo".