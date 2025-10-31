Il pronostico dell'ex giallorosso Gervinho: "La Roma espugnerà San Siro, altrimenti un pari"

L'ex attaccante esterno della Roma, Gervinho, ha rilasciato un’intervista al portale bonpari.ci presentando anche la sfida di domenica tra Milan e giallorossi. Queste le sue dichiarazioni: "Milan-Roma fa parte delle grandi sfide della Serie A. Quella di domenica arriva in un momento in cui entrambe le squadre sono in forma. La Roma è seconda, a pari punti con la capolista Napoli. In caso di vittoria a Milano, avrebbe buone possibilità di conquistare il primo posto con un margine consistente.

La sfida è enorme, ma è anche una bella opportunità da non lasciarsi sfuggire. Per il gioco che sta esprimendo ultimamente, la Roma è in grado di imporsi a San Siro. La squadra è solida, con una difesa che subisce pochissimi gol. In avanti, anche se segna poco, riesce quasi sempre a trovare la rete decisiva. Finora, questo approccio ha funzionato abbastanza bene. Ma contro il Milan la Roma dovrà alzare ulteriormente il livello, superarsi. Ha perso l’unica partita giocata contro una big del campionato, quella in casa contro l’Inter.

Questa sfida con il Milan servirà quindi a capire se la Roma ha davvero le capacità per competere anche contro le squadre di vertice. Ovviamente non sarà facile, perché anche il Milan sta facendo bene. Quarta in classifica, la squadra rossonera sa di poter compiere un grande passo verso la vetta in caso di vittoria. E il Milan ne ha i mezzi. Ma io vedo la Roma vincente. In seconda opzione, un pareggio".