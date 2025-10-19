Gol nella prima mezz'ora? In Genoa-Parma è molto difficile, perché...

Il Genoa non ha vinto neanche una gara dall’inizio del campionato ad oggi. E’ una delle quattro formazioni di A senza vittorie (le altre sono Pisa, Verona e Fiorentina). Non solo, ha perso le ultime tre partite consecutive e quattro delle ultime cinque gare giocate. Il Parma sta messo un po’ meglio rispetto ai rossoblu, però prima della sosta ha subito un brutto ko interno contro il Lecce. Fuori casa però ha fatto solo un punto in tre match.

Tra Genoa e Parma, in campionato (tra A e B), i precedenti parlano chiaramente a favore dei genoani che hanno vinto 11 volte in 25 incontri totali. Sono solo 4 le affermazioni degli emiliani, di cui però tre consecutive, che sono anche le ultime, a cavallo tra il 2018 e il 2020; l’ultima in senso assoluto è quella del 30 novembre 2011, terminata 1-2 con doppietta di Gervinho.

Il Parma è la squadra, assieme a Pisa e Verona, che ha mandato a segno il minor numero di giocatori diversi, ovvero due. Il Genoa in questo caso è messo leggermente meglio dell'avversario diretto di oggi, perché è un gradino sopra, a quota tre. Ci saranno reti nella prima mezz’ora di gioco? Difficile aspettarsi un gol in questo segmento di gara. Questo perché entrambe le formazioni sono senza gol all’attivo nei primi trenta minuti.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

25 incontri disputati

11 vittorie Genoa

10 pareggi

4 vittorie Parma

36 gol fatti Genoa

28 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1960/1961 Serie B Genoa vs Parma 3-1, 5° giornata

L’ULTIMA SFIDA A GENOVA

2024/2025 Serie A Genoa vs Parma 1-0, 20° giornata