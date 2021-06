Il rinnovo di Dybala torna ad essere una priorità. C'è ottimismo in casa Juventus

La Juventus, spiega oggi Tuttosport, ha tutta l'intenzione di iniziare il prossimo campionato con la situazione Paulo Dybala risolta. La Joya è a Miami in vacanza, il rientro a Torino è previsto per la fine della prima settimana di luglio. A quel punto l'argentino, insieme al suo entourage, si incontrerà con Cherubini per riprendere il discorso rinnovo. In casa Juventus, spiega il quotidiano, si respira ottimismo in merito e anche i rapporti fra l'entourage ed il club sembrano essersi rasserenati dopo le frizioni dei mesi scorsi.