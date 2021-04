Il Sassuolo protesta, l'Inter segna il 2-0: esulta Lautaro Martinez su assist di Lukaku

Dopo Lukaku, ecco Lautaro Martinez e Inter avanti 2-0 sul Sassuolo al minuto 67 della sfida di San Siro. Proteste neroverdi per un contatto De Vrij-Raspadori in area nerazzurra, l'arbitro Irrati lascia correre con l'Inter che parte in contropiede. Lukaku porta palla e sulla trequarti va profondo da Lautaro che col mancino fulmina Consigli per il 2-0.