Il Torino blinda Gemello: proposto il rinnovo fino al 2026 al vice di Milinkovic

Il Torino blinda Luca Gemello. Il portiere classe 2000 ha ricevuto un'offerta di rinnovo di contratto fino al 2026, vista la scadenza imminente del contratto in essere, fissata per giugno. Secondo quanto scrive Tuttosport, la dirigenza crede molto nel portiere cresciuto nel settore giovanile e nella trattativa di rinnovo la differenza la farà l'ingaggio, che Gemello spera venga rivisto al rialzo.

In estate il Torino ha respinto le offerte del Lecco che lo avrebbe preso per la B, ma anche il Verona sonda il terreno qualora Gemello andasse in scadenza. Ma nei piani del Toro c'è il rinnovo, per cui si lavorerà nelle prossime settimane.