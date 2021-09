Il Torino gioca meglio, la Lazio si salva col solito Immobile: non basta Pjaca, finisce 1-1

Equilibrio, grande intensità e tanti duelli interessanti. Quello tra Torino e Lazio è stato un match piacevole, tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto e che hanno cercato la vittoria fino alla fine. Finisce in parità. in virtù delle reti segnate nella ripresa da Pjaca e Immobile su rigore.

Meglio il Toro, Immobile salva la Lazio - I granata, sulla scia dell'entusiasmo generato dalle due vittorie consecutive, ci provano di più, soprattutto nel primo tempo. Brekalo, Singo e Sanabria (il più vicino a sbloccare la sfida) creano qualche grattacapo alla retroguardia ospite, dando ottime indicazioni a mister Juric. Nelle scelte dei capitolini, invece, un po' di apprensione per gli ultimi risultati e un chiaro turnover in vista del derby di domenica. Una stracittadina che rischia di diventare già determinante per valutare le ambizioni della squadra di Sarri, che ha lasciato intravedere solo qualche sprazzo dell'atteso "bel gioco", grazie soprattutto (anzi, quasi unicamente) alla fantasia di Felipe Anderson. Immobile è troppo isolato anche nella ripresa, quando Milinkovic-Savic e Pedro provano a rendersi utili e a far valere centimetri ed esperienza. Ma il trio difensivo del Toro non concede quasi nulla agli avversari e difende bene la porta di Vanja Milinkovic-Savic, che nella seconda frazione deve fronteggiare anche qualche conclusione del fratello Sergej.

A proposito di chi è entrato a partita in corso, straordinario come sempre il contributo di Ansaldi, vero uomo in più e trascinatore assoluto della squadra di casa. Il pubblico lo osanna, lui lo ripaga con giocate di gran classe sulla sinistra e sfiorando la rete. L'azione del vantaggio, però, si sviluppa sulla corsia opposta, dove Singo crossa col contagiri a centro area e trova Pjaca. Il croato, entrato da poco, sovrasta di testa Lazzari e fa impazzire l'Olimpico Grande Torino. Poi sfiora addirittura la doppietta cinque minuti più tardi, quando Reina si supera su una conclusione ravvicinata. La Lazio accusa il colpo e reagisce solo nel finale, quando Immobile colpisce una traversa sugli sviluppi di un corner. È il preludio del pareggio: follia di Djidji, che abbatte Muriqi in area e consegna a Immobile il sesto gol in campionato. Sarri avrà comunque molto da riflettere in vista del derby, Juric si gode una squadra che è già a sua immagine e somiglianza ma recrimina per due punti sfumati proprio all'ultimo respiro.