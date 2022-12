Il Torino ha deciso: riscatterà Lazaro. Ora però si cerca lo sconto dall'Inter

Chi si è preso il Torino e la titolarità sulla fascia destra è Valentino Lazaro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata hanno già deciso di riscattare l'austriaco dall'Inter, ma, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024, l'operazione si potrebbe chiudere a 4 milioni di euro e non a 6 come già prefissato con i nerazzurri. Lato giocatore invece, malgrado il ricco ingaggio dell'esterno, le possibilità che si creino i presupposti per un nuovo accordo ci sono.