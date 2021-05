Il Torino manda il Parma in Serie B e continua a sperare: finisce 1-0, decide Vojvoda

Torino sorride, piange Parma. Il posticipo della trentaquattresima giornata emette il terzo verdetto della Serie A 2020-21: i ducali retrocedono in Serie B dopo la sconfitta rimediata contro la squadra di Nicola, che ora si avvicina alla salvezza. Decide la rete di Vojvoda al 63'.

Primo tempo avaro di emozioni -Match bloccato, teso per oltre un'ora. I padroni di casa subiscono l'avvio più intraprendente della formazione emiliana, che però non riesce a sfruttare alcune buone mischie in area e le qualità nel gioco aereo di Cornelius. Il Toro emerge alla distanza, consapevole dell'importanza della posta in palio, e si rende pericoloso a metà primo tempo con Ansaldi, il migliore in campo. L'esterno argentino colpisce una clamorosa traversa ed è il più ispirato, mentre Belotti e Sanabria lottano ma non creano pericoli nonostante gli inviti di Nicola e velocizzare e verticalizzare la manovra.

Super Ansaldi, la sblocca Vojvoda - Il tecnico granata capisce che è necessario alzare i ritmi per far male alla difesa ospite e nella ripresa rientra in campo un Torino più determinato. E al 18' colpisce: grande percussione sulla sinistra di Ansaldi, cross basso dal fondo sul secondo palo, dove Pezzella si dimentica Vojvoda. Per il terzino kosovaro è un gioco da ragazzi depositare in rete a porta vuota e firmare il suo primo, pesantissimo gol in Serie A. Un gol che dà slancio al Toro, che va subito vicino al 2-0 in due occasioni: prima trova il raddoppio con Belotti, ma il capitano è in fuorigioco, poi lo stesso Gallo colpisce il palo.

Disperazione e retrocessione - D'Aversa non ha più niente da perdere e manda in campo l'artiglieria pesante. Pellé si aggiunge a Cornelius e Gervinho, ma la mossa disperata non sortisce gli effetti sperati, perché i centrali di casa sono insuperabili: il Parma chiude stasera la sua stagione travagliata e torna in B dopo tre anni, il Torino conquista tre punti fondamentali.