Ufficiale Il Torino prende il secondo iracheno di sempre in Serie A: ufficiale l'arrivo di Rasheed

Il Torino ha depositato nelle scorse ore in Lega Serie A il contratto di un giovanissimo rinforzo che dovrebbe, almeno inizialmente, andare a rinforzare la squadra Primavera dei granata ma con l'ambizione di diventare in futuro un membro stabile della prima squadra. Arriva in Serie A un altro iracheno dopo quell'Ali Adnan che abbiamo visto all'opera nel nostro campionato con le maglie di Udinese e Atalanta.

Si tratta di Adam Talib Abdulkhaleq Rasheed (17 anni), meglio noto semplicemente come Adam Rasheed. Talento della difesa classe 2006, non ha ancora esordito da professionista ma si è ben distinto con la selezione giovanile dell'Aalborg, in Danimarca, paese che gli ha dato i natali salvo poi venir preferito l'Iraq, origine della sua famiglia, per la scelta della nazionale.

Come si apprende dal portale dei depositi dei contratti per la Lega Serie A, quello di Rasheed dall'Aab è un trasferimento a titolo definitivo.