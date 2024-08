TMW Il Torino prepara il colpo a sorpresa in difesa: nel mirino Jay Idzes del Venezia

Il Torino prepara un colpo a sorpresa in difesa. Secondo quanto raccolto da TMW il club granata vorrebbe rafforzare il reparto arretrato con Jay Idzes, difensore indonesiano del Venezia che il neo tecnico granata Paolo Vanoli conosce molto bene. Il tecnico apprezza la sua polivalenza visto che può giocare in tutti e tre i ruoli di difesa e da mediano come fatto in Olanda.

L'altro nome fatto per la difesa del Torino è quello di Zeno Van Den Bosch, centrale dell'Anversa. Il giocatore piace ma al momento non sembra essere il profilo in cima alla lista di Vagnati.