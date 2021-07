Il Tottenham fa sul serio per Pjanic: Paratici sfida Juventus e Inter

Il Tottenham sfida Inter, Juventus e Manchester United nella corsa a Miralem Pjanic. Come riportato dal Daily Express, Fabio Paratici sta lavorando per acquistare il centrocampista in uscita dal Barcellona. I blaugrana sono disposti a dare via il giocatore anche in prestito o con una risoluzione contrattuale, visto che il bosniaco non si è integrato nella filosofia del club da quando è arrivato nello scambio con Arthur dalla Juventus.