Immobile al Gemelli dopo l'incidente ma sta bene, sotto osservazione il conducente del tram

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Ciro Immobile, vittima questa mattina di un incidente stradale nelle vie di Roma. Il centravanti della Lazio in questo momento si trova all'Ospedale Gemelli, ma sta bene: ha dolore al braccio e la mano destra sanguinante, non dovrebbe aver riportato danni più gravi nello scontro, avvenuto mentre era in macchina con le due figlie.

L'autista sotto osservazione. È invece sotto osservazione il conducente del tram ATAC, che secondo quanto dichiarato dallo stesso Immobile sarebbe passato con il rosso. Al momento, l'uomo non ha ancora fornito la sua versione dell'accaduto.