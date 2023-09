Immobile: "In Champions un finale pazzesco, da copione di un film. Felice per Provedel"

Reduce dal pareggio pirotecnico contro l'Atletico Madrid in Champions League, la Lazio è pronta a ributtarsi sul campionato con la sfida contro il Monza in programma domani alle 20.45. E in via eccezionale, alla vigilia, a prendere la parola - tramite i microfoni di Lazio Style Channel - è direttamente il capitano Ciro Immobile: "Quello di martedì è stato un finale pazzesco, da copione di un film. Ho detto ad Ivan di non andare a dormire e di godersela - ha sottolineato Immobile in merito al gol di Provedel che ha fatto il giro del mondo -. Lui col suo gol ci ha portato un risultato che meritavamo per quello che si è visto nell'arco della gara. Siamo felici e speriamo che quel gol possa darci una carica per il resto della stagione".

Provedel ha ammesso di essersi ispirato ai movimenti di Immobile: "Sono molto contento per lui. E' un ragazzo bravissimo, che è sempre in silenzio, ma che dentro lo spogliatoio ha un peso specifico di carattere e professionalità. E' stato un premio per quello che ha fatto da quando è arrivato ed un premio per la squadra".

