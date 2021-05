Immobile scaccia i fantasmi dal dischetto: 2-0 Lazio al 41' della sfida contro il Genoa

vedi letture

Bis Lazio quando la prima frazione si va a chiudere. Il Genoa finalmente alza il proprio baricentro e mette in mezzo un pallone molto insidioso, che Hoedt allontana dopo un paio di lisci. Capovolgimento di fronte e calcio di rigore per i padroni di casa: Radovanovic sbilancia Immobile in area di rigore, nessun dubbio per Giacomelli. Lo stesso Immobile scaccia i fantasmi (3 errori su 6 precedenti tentativi in stagione, ndr) e dagli 11 metri mette in ghiaccio il successo, a meno di ribaltamenti clamorosi nella ripresa.