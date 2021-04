Impresa con la Juve col 3-5-2 ma Inzaghi difende... Il 4-3-2-1: "Ci ha fatto fare 24 punti su 29"

Con che schema giocherà il Benevento contro il Parma? Riproporrà la difesa a 3 e il 3-5-2 che ha permesso ai suoi di battere la Juventus? Risponde il tecnico dei campani, Filippo Inzaghi, in conferenza stampa. "24 punti su 29 li abbiamo fatti con il 4-3-2-1. Abbiamo tanti trequartisti, tutti in forma. E' un sistema che abbiamo nelle corde, in un anno e mezzo ci ha dato risultati straordinari. Dipenderà dalla scelta sull'attacco, non so ancora se Lapadula e Gaich giocheranno in coppia o varierò qualcosa. Mi prendo una notte in più per riflettere. La cosa importante è aver recuperato quasi tutti i calciatori, eccezion fatta per Moncini. E' stata una settimana intensa anche grazie all'abbondanza, si alza il ritmo di ogni allenamento perchè tutti vogliono farsi notare. L'ho detto ai ragazzi, non sarà semplice lasciare qualcuno fuori. Ma ci sono i cinque cambi".