live Benevento, Inzaghi: "Meritiamo la salvezza, faremo una grande gara"

Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida in programma domani contro il Parma che mette in palio punti fondamentali per la salvezza. Potrete seguire la diretta testuale qui su TMW, per restare aggiornati basterà premere il tasto f5.

Ore 18:15 - Inizia la conferenza stampa

Quali sono le condizioni dei nazionali e qual è lo stato di forma generale?

"Ero preoccupato solo per Gaich, più per il fuso orario che per un problema fisico. Sta bene, come tutti gli altri. Si sono allenati e sono pronti al 100%, dovrò fare delle scelte perchè ci sono tanti calciatori che stanno bene. Nazionali compresi".

Parma che dovrà solo vincere, che atteggiamento serve?

"Spavalderia e aggressività ci permetteranno di fare una grande partita, siamo una squadra importante e molto consapevole dei propri mezzi".

3-5-2 vincente a Torino, domani si cambia?

"24 punti su 29 li abbiamo fatti con il 4-3-2-1. Abbiamo tanti trequartisti, tutti in forma. E' un sistema che abbiamo nelle corde, in un anno e mezzo ci ha dato risultati straordinari. Dipenderà dalla scelta sull'attacco, non so ancora se Lapadula e Gaich giocheranno in coppia o varierò qualcosa. Mi prendo una notte in più per riflettere. La cosa importante è aver recuperato quasi tutti i calciatori, eccezion fatta per Moncini. E' stata una settimana intensa anche grazie all'abbondanza, si alza il ritmo di ogni allenamento perchè tutti vogliono farsi notare. L'ho detto ai ragazzi, non sarà semplice lasciare qualcuno fuori. Ma ci sono i cinque cambi".

Schiattarella e Viola in tandem soffrono la mediana a tre?

"Nessuno si sofferma su un aspetto: Viola è stato fiori quasi un anno, va ringraziato per quello che sta facendo perchè avrebbe avuto bisogno di ancora più tempo per mettersi in forma. Invece si è buttato dentro e ha fatto la differenza anche al 20%. Schiattarella ha avuto il Covid e, da quel momento, non è mai stato al top e proprio per questo diventa più complicato farli giocare assieme. Ma l'anno scorso hanno già dimostrato di essere un tandem vincente".

Si aspettava il premio come miglior allenatore di B?

"Estendo la soddisfazione e i meriti al mio straordinario staff, alla dirigenza, al presidente, ai calciatori e ai tifosi. E' chiaro che sono molto soddisfatto, l'avrebbe meritata anche Italiano dello Spezia. Quando, però, sono i colleghi a indicarti come il migliore è una gioia che vale doppio".

Che mentalità serve per fare risultato domani?

"Sappiamo quanto sia importante questa gara. Il Parma, da gennaio, è un'altra squadra. Molto ben allenata, da un amico e collega che stimo come D'Aversa. Sta pagando un inizio difficoltoso, ritengo siano una formazione di livello. Ma a Torino abbiamo dimostrato che possiamo battere chiunque, non siamo mai stati nelle ultime tre e un successo ci consentirebbe di avvicinarci al nostro scudetto che si chiama salvezza. Quando finirà questo maledetto Covid voglio che la gente torni sugli spalti con il Benevento in serie A, tutti insieme abbiamo voluto questa categoria e abbiamo fatto sacrifici non indifferenti. Ci mancano 10 punti, dovremo vincere tre partite e gli scontri diretti casalinghi mi fanno essere fiducioso. Meritiamo la salvezza, venderemo cara la pelle sapendo che abbiamo vinto una battaglia ma non la guerra".

Ore 18:27 - Finisce la conferenza stampa