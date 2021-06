In attesa delle visite di Nico, indizio di mercato della Fiorentina sui social: Speedy Gonzales

In attesa delle visite mediche di rito, la Fiorentina dà un indizio social su Nico Gonzalez. Il profilo Twitter del club gigliato ha infatti appena pubblicato un'immagine del celebre topolino Speedy Gonzales, con un chiaro riferimento al talento argentino in arrivo dallo Stoccarda. Come raccontatovi già in precedenza da TMW, nonostante l'attesa per i controlli medici di rito ancora da organizzare in Nazionale, la trattativa è ormai chiusa da giorni e non in discussione.