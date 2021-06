tmw Fiorentina, ancora incertezza sulle visite di Nico Gonzalez: i motivi dello slittamento

C'è ancora incertezza circa le visite mediche di Nico Gonzalez con la Fiorentina. Secondo quanto raccontato a TMW e FV dall'entourage dell'esterno offensivo argentino, i controlli di rito necessari per il suo annuncio come nuovo calciatore viola non sarebbero ancora stati programmati. Il talento dello Stoccarda - questo ci è stato chiaramente ribadito anche oggi - "sarà il primo rinforzo dei gigliati per il 2021-22", ma la bolla anti-Covid, gli impegni dell'Albiceleste in Copa América e le tempistiche dell'AFA (Asociación del Fútbol Argentino) stanno facendo slittare i test fisici.

Ricordiamo che, essendo Nico Gonzalez attualmente impegnato in Nazionale, l'organizzazione delle visite mediche spetta proprio alla Federcalcio argentina. Da parte dell'entourage del crack classe 1998, in ogni caso, non c'è il timore che la trattativa possa fermarsi proprio sul più bello.