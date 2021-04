In due anni il Manchester United di Solskjaer è costato 310 milioni (solo sul mercato)

Ole Gunnar Solskaer è stato sia fortunato che bravo. Perché se è vero che dopo vari interregni, l'ultimo quello di Mourinho, ora il Manchester United pare avere trovato una sua nuova dimensione, alimentata (e sopportata) anche dalla mancanza di pubblico. Perché se è vero che il City ora è sempre più chiassoso, con le feste che arriveranno poi tra il Campionato - sicuro - e la probabile finale di Champions League, dall'altro i Red Devils avevano bisogno di una stabilità che non fosse solamente quella di gettare milioni dalla finestra.

Perché se è vero che il mercato dei Red Devils finora, con Solskjaer, è stato faraonico, dall'altro nella prima stagione post Coronavirus le spese sono state molto inferiori. È vero, è arrivato Diallo, ma per il resto l'unica grande operazione è stata quella di Donny van de Beek, escludendo l'approdo di Edinson Cavani a parametro zero. Nell'anno precedente, invece, gli acquisti sono stati molto onerosi. Da Harry Maguire, 87 milioni in direzione Leicester, all'ex Novara Bruno Fernandes, forse il migliore per rapporto qualità prezzo considerando che Aaron Wan-Bissaka è costato la stessa cifra (55 milioni) ma con un rendimento davvero molto inferiore al portoghese.

Così il Manchester ha speso 310 milioni in quattro sessioni, anche se la vera spesa è stata nella prima, quando sono stati ben 236 i milioni per migliorare una squadra che è comunque uscita dai gironi di Champions. A questo non vanno aggiunte le tantissime operazioni sballate nel corso degli anni. Mkhitaryan è costato 42 milioni ed è stato ceduto alla Roma quasi per disperazione. Smalling è stato sicuramente meno costoso, ma ha portato anche una plusvalenza. Scorrendo i nomi, fra i 105 milioni di Pogba e i 25 per De Gea, c'è Lukaku a 84,7 milioni, Alexis Sanchez (altro regalo) a 35, oppure Di Maria a 75. Grandi calciatori, non per forza grandi vittorie. Per questo lo United ha scelto Solskjaer: per provare a ricominciare a vincere.

2019-20

Harry Maguire 87 milioni

Bruno Fernandes 55 milioni

Aaron Wan-Bissaka 55 milioni

Daniel James 17,78 milioni

Ighalo 12 milioni

2020-21

Donny van de Beek 39 milioni

Amad Diallo 25 milioni

Alex Telles 15 milioni

Pellistri 8,5 milioni

Cavani parametro zero

GLI ACQUISTI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Fred 59 milioni

Lukaku 84,7 milioni

Matic 44,7 milioni

Lindelof 35 milioni

Alexis Sanchez 35 milioni

Pogba 105 milioni

Mkhitaryan 42 milioni

Bailly 38 milioni

Martial 60 milioni

Schneiderlin 35 milioni

Depay 34 milioni

Darmian 18 milioni

Di Maria 75 milioni

Shaw 37,5 milioni

Herrera 36 milioni

Rojo 20 milioni

Blind 17,5 milioni

Mata 44,73 milioni

Fellaini 32,4 milioni

De Gea 25 milioni